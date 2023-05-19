Стало известно, сколько голосов Эрдоган набрал в первом туре выборов президента

Согласно данным Высшей избирательной комиссии Турции, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов избирателей в первом туре президентских выборов. При этом его главный соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 45,07%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что всего Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, в то время как за Кылычдароглу проголосовало 23 миллиона 873 тысячи 749 человек. Кандидат от коалиции ATA Синан Оган смог набрать 2 миллиона 796 тысяч 613 голосов, а Мухаррем Индже – 0,41%. Всего общая явка избирателей составила 88,92%, более 1 миллиона 20 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.

При этом, согласно итогам голосования в зарубежных представительствах Турции, Эрдоган получил уже 57,7% голосов, а Кылычдароглу – 39,6%. С учетом этих голосов за действующего президента проголосовало 49,52% избирателей, а за Кылычдароглу – 44,88%.