В Литве предложили переименовать Россию в Московию

«Мы называем Россию Россией, потому что так она называет сама себя. С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, а не использовать укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив», – заявил Раймундас Лопата.