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В Литве предложили переименовать Россию в Московию

Комитет будущего Сейма Литвы хочет обсудить инициативу переименования России в Московию. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на главу комитета, члена фракции «Движения либералов» Раймундасу Лопату.

В Литве предложили переименовать Россию в Московию
© риа новости

«Мы называем Россию Россией, потому что так она называет сама себя. С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, а не использовать укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив», – заявил Раймундас Лопата.

При этом он также добавил, что с окончательным новым названием Сейм ещё не определился.

Отмечается, что такое решение должно помочь Литве отказаться от «великорусского нарратива». В основе этой инициативы лежит идея литовского историка Альфредаса Бумблаускаса, который собирается выступить в парламенте с докладом «Россия и Москва: пять случаев лжи и умолчаний».

Ранее с подобным предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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