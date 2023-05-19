Страны G7: КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО
Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление G7 сделали в документе, который посвещён ядерному разоружению.
«Мы требуем от КНДР воздержаться от любых дестабилизирующих или провокационных действий, в том числе любые последующие ядерные испытания или же пуски с использованием технологий баллистических ракет. Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО», – сказано в документе.
Там также говорится о «критической» важности исполнения санкций.
«Является критическим, чтобы санкции исполнялись одновременно всеми государствами и сохранялись до тех пор, пока программа ядерных и ракетных разработок существует», – подчеркнули в G7.
Напомним, что очередной саммит G7 начался в японской Хиросиме 19 мая. Ранее была названа его главная тема.