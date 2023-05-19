Страны G7: КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО

«Мы требуем от КНДР воздержаться от любых дестабилизирующих или провокационных действий, в том числе любые последующие ядерные испытания или же пуски с использованием технологий баллистических ракет. Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО», – сказано в документе.