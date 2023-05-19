Пока вы не уснули: заявление стран G7 о конфликте на Украине и требование Польши к "Газпрому"

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Польская EuRoPol GAZ потребовала от «Газпрома» $1,4 млрд

Польская компания EuRoPol GAZ, владеющая польским участком газопровода Ямал - Европа, подала исковое заявление в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме против российской компании "Газпром" на 6 млрд злотых (свыше $1,4 млрд). Об этом в пятницу сообщил радиостанции RMF24 польский вице-премьер и министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин.

"EuRoPol GAZ, отвечающая за транзит газа, подала в арбитраж иск против "Газпрома" о возмещении около 850 млн злотых (примерно $220 млн) непогашенного долга за транспортировку газа", - пояснил он.

Помимо этого, EuRoPol GAZ намерена получить от "Газпрома" еще более 5 млрд злотых (примерно $1,2 млрд) за "упущенную прибыль" из-за того, что "в данное время не пересылает российский газ", добавил он.

Страны G7 выпустили совместное заявление о конфликте на Украине

Без полного и безоговорочного вывода российских войск стороны не смогут достигнуть мира на Украине. Данное требование нужно включить в любую мирную инициативу. Такая формулировка содержится в совместном заявлении стран G7.

Россия считает условиями устойчивого мира закрепление нейтрального и безъядерного статуса Украины, гарантий прав русскоязычной части населения, признание новых «территориальных реалий».

Великобритания назвала условие разморозки активов России

Лондон будет готов пойти на снятие блокировки с государственных активов РФ, которые находятся под юрисдикцией Соединенного Королевства, в случае получения со стороны РФ согласия на выплату компенсации Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД, опубликованном в пятницу.

«Министр иностранных дел также объявил, что в соответствии с нашими законами российские государственные активы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине», - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия захотела стать посредником между РФ и Украиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд заявил, что Эр-Рияд готов выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление наследный принц сделал в своей вступительной речи на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса.

В ЦБ допустили «иранский сценарий» на российском фондовом рынке

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин выступая на форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum» выразил уверенность в том, что в России скоро произойдет бурный рост фондового рынка за счет вложений населения, по аналогии с иранским сценарием. Об этом пишет РИА Новости.

Чистюхин отметил, что в будущем Россия может серьезно вырасти на фондовом рынке капитала благодаря привлечению внутренних и, возможно, внешних инвесторов. Так он ответил на вопрос первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина о возможности появления «иранского эффекта» в России.

В свою очередь, Ведяхин отметил, что с 2019 по 2020 год фондовый индекс Ирана вырос на 600%, поскольку свободные средства населения, которые не могли быть использованы для инвестиций за рубежом, были влиты во внутренний рынок.

Медведев назвал невозможными переговоры России и Украины

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры на равных с Украиной, «нацистским государством под внешним управлением», невозможны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что любые инициативы, уравнивающие позиции России и Украины на переговорах, должны быть отвергнуты.

Глава ЕК также поддержала «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского.

Путин освободил от должности замглавы МИД РФ Сыромолотова

Президент России Владимир Путин уволил Олега Сыромолотова с поста заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Сыромолотов занимал эту должность с 19 марта 2015 года. До этого он работал в ФСБ — с 1998 года находился на посту главы Управления по контрразведывательному обеспечению транспорта Департамента экономической безопасности ФСБ России, с 2000 по 2004 — работал в качестве замдиректора ФСБ. После руководил первой службой ФСБ России, которая занимается контрразведкой.

Условия снятия наличных в банкоматах ужесточат

Некоторые российские банки решили ужесточить условия снятия наличных денег в банкоматах. Об этом сообщила исследовательская компания Frank.RG.

По словам экспертов, финансовые учреждения идут на это из-за стремления стимулировать граждан чаще совершать безналичные платежи.

Подчеркивается, что Промсвязьбанк с начала года повысил комиссию за снятие от суммы превышения лимита с 2% до 2,99%. Лимит - 150 тысяч в сутки и 300 тысяч в месяц. Кредитная организация не планирует корректировать условия в ближайшем будущем.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Украинский президент Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию, где он выступит на саммите Лиги арабских государств (включает 22 страны). Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

В Саудовской Аравии Зеленский также встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом и «проведет другие двусторонние переговоры».

Во время визита в страну Зеленский планирует представить свою «формулу мира», чтобы «привлечь к ее реализации как можно больше государств».

Volkswagen объявил о продаже российских активов

Volkswagen объявил о передаче российских активов местному инвестору, связанному с «Авилоном». Об этом сообщают «Ведомости».

Правительство ранее дало разрешение автоконцерну на продажу российского бизнеса автодилеру «Авилон» по цене не выше 125 млн евро.