СМИ: во Франции предположили, что РФ толкнула Орбана к сближению с Лукашенко

Отношения между Беларусью и Венгрией стремительно улучшаются. Об этом сообщило издание Le Figaro, а перевело “ИноСМИ”. Создатель текста считает, что Будапешт сближается с Минском либо по совету Москвы, либо, желая привлечь к себе международное внимание.

Быстрое нахождение общего языка Венгрии под началом Виктора Орбана с Россией в первой половине 2010-х годов имело место на фоне перемены курса партии ФИДЕС. И вот десять лет спустя началось сближение с Республикой Беларусь.

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Венгрия – это единственная держава-член Европейского союза, не поддержавшая недавний доклад ОБСЕ. Там осуждается чудовищная ситуация с правами человека. Внешнеполитическое ведомство Венгрии оправдало это, сделав заявление, что такого рода политические декларации только разрушают всякую надежду на мир на территории Украине.

Находясь в противостоянии с Европейским альянсом и Североатлантическим союзом, правительство Венгрии выставляет себя поборником мира. Оно отстаивает своё право говорить со всеми, включая Президента РФ Владимира Владимировича Путина и Александра Лукашенко (Главы Беларуси).

Отношения между Будапештом и Минском пока вызывают много вопросов у общественности. Они абсолютно новые и активизируются по мере того, как Евросоюз ужесточает собственную политику в отношении режима Лукашенко из-за нарушений прав человека и поддержки им спецоперации Российской Федерации на Украине.

Венгерская дипломатия занимает отдельную позицию по израильско-палестинскому конфликту, единству Боснии и Герцеговины и многим иным вопросам, включая Украину и Беларусь. В феврале Петер Сийярто (Внешнеполитический министр Венгрии) стал первым высокопоставленным должностным лицом государств Старого Света, посетившим Минск после жестокого подавления противоправительственных сил правящими кругами этой державы в 2020 году.