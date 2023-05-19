СМИ: во Франции предположили, что РФ толкнула Орбана к сближению с Лукашенко

Le Figaro: во Франции предположили, что Россия толкнула Орбана к сближению с Лукашенко
Отношения между Беларусью и Венгрией стремительно улучшаются. Об этом сообщило издание Le Figaro, а перевело “ИноСМИ”. Создатель текста считает, что Будапешт сближается с Минском либо по совету Москвы, либо, желая привлечь к себе международное внимание.
Быстрое нахождение общего языка Венгрии под началом Виктора Орбана с Россией в первой половине 2010-х годов имело место на фоне перемены курса партии ФИДЕС. И вот десять лет спустя началось сближение с Республикой Беларусь.
Венгрия – это единственная держава-член Европейского союза, не поддержавшая недавний доклад ОБСЕ. Там осуждается чудовищная ситуация с правами человека. Внешнеполитическое ведомство Венгрии оправдало это, сделав заявление, что такого рода политические декларации только разрушают всякую надежду на мир на территории Украине.
Находясь в противостоянии с Европейским альянсом и Североатлантическим союзом, правительство Венгрии выставляет себя поборником мира. Оно отстаивает своё право говорить со всеми, включая Президента РФ Владимира Владимировича Путина и Александра Лукашенко (Главы Беларуси).
Отношения между Будапештом и Минском пока вызывают много вопросов у общественности. Они абсолютно новые и активизируются по мере того, как Евросоюз ужесточает собственную политику в отношении режима Лукашенко из-за нарушений прав человека и поддержки им спецоперации Российской Федерации на Украине.
Венгерская дипломатия занимает отдельную позицию по израильско-палестинскому конфликту, единству Боснии и Герцеговины и многим иным вопросам, включая Украину и Беларусь. В феврале Петер Сийярто (Внешнеполитический министр Венгрии) стал первым высокопоставленным должностным лицом государств Старого Света, посетившим Минск после жестокого подавления противоправительственных сил правящими кругами этой державы в 2020 году.
Парламент Старого Света выразил сожаление по поводу этого визита, так как он противоречит политике Евросоюза в отношении Беларуси и действий Российской Федерации на Украине. Но это не произвело никакого впечатления на Будапешт, принявший в апреле минского руководителя дипломатии. И это когда ЕС пригрозил Беларуси новыми ограничительными мерами, если тот разместит атомное оружие России на своей территории.