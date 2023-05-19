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1 час назад

Саудовская Аравия захотела стать посредником между Россией и Украиной

Lenta.ruиещё 2

Саудовская Аравия готова стать посредником между Россией и Украиной. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман на саммите Лиги Арабских государств, сообщает Reuters.

Саудовская Аравия захотела стать посредником между Россией и Украиной
Фото: lenta.rulenta.ru

«Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной», — сказал он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что главы некоторых стран Африки выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского конфликта. В мирную миссию африканских лидеров, которые посетят Россию и Украину, также войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

В мире,Лига арабских государств,
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