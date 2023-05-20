Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что Соединенным Штатам удастся избежать дефолта.
"Я по-прежнему думаю, что мы сможем избежать дефолта", - сказал Байден в субботу журналистам в Хиросиме, где он принимает участие в саммите Группы семи (G7).
Его слова приводит агентство Reuters.
Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам о "настоящих разногласиях" между представителями президента США и республиканцами в Палате представителей Конгресса на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране.