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Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что Соединенным Штатам удастся избежать дефолта.

Байден заявил о возможности избежать дефолта в США
© globallookpress.com

"Я по-прежнему думаю, что мы сможем избежать дефолта", - сказал Байден в субботу журналистам в Хиросиме, где он принимает участие в саммите Группы семи (G7).

Его слова приводит агентство Reuters.

Что такое дефолт простыми словами и его последствия?

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам о "настоящих разногласиях" между представителями президента США и республиканцами в Палате представителей Конгресса на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране.

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