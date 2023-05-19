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Эрдоган высказался о введении санкций против России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN высказался о введении санкций против российской стороны. Так, по его словам, страна пока не достигла такого этапа.

Эрдоган высказался о введении санкций против России
© globallookpress.com

«Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад», - подчеркнул турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном. Он обратил внимание на то, что Анкара не собирается вводить односторонние санкции против России. Вместе с тем, как уточнил Чавушоглу, Турция не позволяет обходить их.

Как стало ранее известно, новый пакет антироссийских санкций США затронет около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран.

Сегодня появилась информация о том, что власти Великобритании ввели санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России.

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