Эрдоган высказался о введении санкций против России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN высказался о введении санкций против российской стороны. Так, по его словам, страна пока не достигла такого этапа.

«Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад», - подчеркнул турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном. Он обратил внимание на то, что Анкара не собирается вводить односторонние санкции против России. Вместе с тем, как уточнил Чавушоглу, Турция не позволяет обходить их.

Как стало ранее известно, новый пакет антироссийских санкций США затронет около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран.