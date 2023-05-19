Надежды Киева склонить Пекин на собственную сторону во время визита Ли Хуэя (Спецпредставителя Китайской Народной Республики) на Украину провалились. Об этом сообщило издание “Страна.ua”, а перевело “ИноСМИ”. Дипломат дал понять, что КНР не поддерживает украино-американо-британский план продолжения конфликта и усиления его напряжённости.

Ли Хуэй (Спецпредставитель Китайской Народной Республики по нормализации ситуации на Украине) отправился в поездку по Старому Свету. Первым её пунктом стал Киев. Ли Хуэй встретился с важными людьми из руководства Украины, включая Владимира Зеленского (Президента Незалежной).

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Стороны объявили о противоположных позициях по поводу перспектив мирного урегулирования. Украина по-прежнему настаивает на перемещении войск России за пределы границ 1991 года как условии любых переговоров, а Китайская Народная Республика выступает за самое скорое перемирие без вывода армии нашего государства.

Визит спецпредставителя Поднебесной совпал по времени с активизацией миротворческих усилий и иных держав.

Например, в качестве посредников для прекращения конфликта желают выступить государства Африки. Собственную миссию со спецпосланниками подготавливает и Ватикан.

Кроме того, в западных средствах массовой информации встречается множество статей о том, что в Соединённых Штатах Америки готовы рассмотреть “корейский сценарий” временной нормализации конфликта. То есть заморозки конфликта по действующей линии фронта. По версии журналистов, если до конца лета украинские вооружённые силы не добьются серьезных успехов в своей борьбе, то конфликт может быть приостановлен таким образом.

Пока от правящих кругов Украины звучит однозначная позиция – никаких переговоров, которые бы предусматривали уступки территорий.

В настоящий момент основной акцент Владимир Зеленский делает на получении от западных союзников требуемых поставок вооружений (дальнобойных ракет и крылатых летательных аппаратов) для успеха готовящегося наступления.