CNN назвал поездки Зеленского по всему миру «лихорадочной дипломатией»

Президент Украины Владимир Зеленский завершает неделю «лихорадочной дипломатии» поездками на саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии и анонсированным визитом на встречу стран G7 в Японии. Об этом пишет CNN.

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«На этой неделе Зеленский завершил стремительный европейский тур, в ходе которого он сделал попытку пополнить военный арсенал Украины во время остановок в Италии, Германии, Франции и Великобритании», — отмечает телеканал.

CNN подчеркивает, что «лихорадочная дипломатия» Зеленского проходит на фоне обострения внутренней напряженности на Украине.

По мнению авторов статьи, выступление Зеленского на саммите G7 «может придать импульс» его призыву об увеличении поставок вооружения.

«Что Зеленский хочет получить от G7, так это заверения в их поддержке войны, и он хочет убедиться, что нет усталости», — отмечает французский политолог и востоковед и Жан-Пьер Кабестан.

Ранее стало известно, что президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств и встретится с наследным принцем. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подтверждал, что Зеленский примет личное участие в саммите G7 в Японии.