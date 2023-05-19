Эрдоган высказался о вступлении Швеции в НАТО

«Пока Швеция продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно бродить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО. Сейчас мы не готовы к Швеции», — высказался он.