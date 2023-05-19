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СМИ: Байден покинет обед лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом

Президент США Джо Байден собирается раньше покинуть обед лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения в США по проблеме госдолга. Как сообщает Reuters, о решении американского лидера заявила пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер.

Предположительно Байден получит от своей команды обновленную информацию касательно переговоров по бюджету с представителями Республиканской партии.

Напомним, что сейчас потолок американского госдолга составляет 31,4 трлн долларов. Технически США достигли его в начале текущего года, однако «экстраординарные» меры властей отсрочили момент наступления дефолта.

США предрекают дефолт: стоит ли срочно продавать доллары

Согласно данным американского Минфина, США уже 1 июня не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если договоренность о долгосрочном увеличении лимитов заимствований между республиканцами и демократами не будет достигнута. В результате Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов.

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