В Грузии назвали условие восстановления железнодорожного сообщения с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили , комментируя сообщения о якобы планах восстановлении железнодорожного сообщения с Россией , заявил, что «в случае объединения страны можно много чего обсудить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом он подчеркнул, что распространяется «лживая информация» о планах восстановить железнодорожное сообщение сейчас - вслед за возобновлением прямых авиарейсов, прерванных четыре года назад.