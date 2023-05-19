В Грузии назвали условие восстановления железнодорожного сообщения с РФ

Премьер Грузии назвал условие восстановления железнодорожного сообщения с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя сообщения о якобы планах восстановлении железнодорожного сообщения с Россией, заявил, что «в случае объединения страны можно много чего обсудить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом он подчеркнул, что распространяется «лживая информация» о планах восстановить железнодорожное сообщение сейчас - вслед за возобновлением прямых авиарейсов, прерванных четыре года назад.
«Ничего сейчас не происходит», – сказал он по вопросу железной дороги, движение по которой прервано после войны в Абхазии 1992-1993 годов.
Касаясь восстановления рейсов, Гарибашвили заявил, что «правительство пытается защитить страну и национальные интересы».
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