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Опубликовано заявление G7 по Украине

Страны «Большой семерки» подтвердили усиление глобального антироссийского курса ради продолжения поддержки Украины, намереваясь адаптировать меры помощи под нужды Киева. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД Японии совместном заявлении членов G7, приуроченному к саммиту в Хиросиме.

Опубликовано заявление G7 по Украине
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«Сегодня мы предпринимаем новые шаги для обеспечения того, чтобы незаконная агрессия России против суверенного государства Украина потерпела неудачу, и для поддержки украинского народа в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права. Мы обязуемся продолжить оказывать Украине помощь в области безопасности, поскольку она защищает себя от российской агрессии, и будем адаптировать поддержку к потребностям Украины», — говорится в документе.

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