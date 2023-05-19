Опубликовано заявление G7 по Украине

«Сегодня мы предпринимаем новые шаги для обеспечения того, чтобы незаконная агрессия России против суверенного государства Украина потерпела неудачу, и для поддержки украинского народа в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права. Мы обязуемся продолжить оказывать Украине помощь в области безопасности, поскольку она защищает себя от российской агрессии, и будем адаптировать поддержку к потребностям Украины», — говорится в документе.