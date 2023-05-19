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Стала известна дата приезда Зеленского в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Японию на саммит «Большой семерки» (G7) вечером в субботу, 20 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников саммита, пожелавших остаться анонимными.

Стала известна дата приезда Зеленского в Японию
© Lenta.ru

При этом принять участие в саммите Зеленский планирует в воскресенье. Присутствие и выступление президента «добавят срочности обсуждениям» актуальных вопросов, говорится в сообщении.

Ранее со слов секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова стало известно, что президент страны посетит саммит G7. Однако политик не уточнил дату приезда и выступления главы государства.

На саммите, который проходит в городе Хиросима, страны «Большой семерки» планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине.

«Я думаю, завтра вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и ее возможностей по ведению войны», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

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