Крупнейшее за последние 100 лет наводнение произошло в Италии. Как сообщает The Guardian, на данный момент погибли по меньшей мере 13 человек, а без крыши над головой остались 20 тысяч жителей.

От стихийного бедствия пострадал регион Эмилия-Романья и некоторые части центральной Марки. Там из берегов вышли 23 реки и случились около 280 оползней, которые охватили 41 город. Пожарные провели около 2 тысяч спасательных операций. Причиной стали сильные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, не прекратятся в ближайшие дни.

Сейчас дороги на территории происшествия остаются заблокированными, в том числе и крупная автомагистраль A1, которая пострадала после схода оползня в Сассо-Маркони. Железнодорожное сообщение работает с перебоями, а ряд рейсов отменен.