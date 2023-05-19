$80.04-0.7386.50-1.08

Крупнейшее за 100 лет наводнение накрыло Италию — пострадал 41 город

Крупнейшее за последние 100 лет наводнение произошло в Италии. Как сообщает The Guardian, на данный момент погибли по меньшей мере 13 человек, а без крыши над головой остались 20 тысяч жителей.

От стихийного бедствия пострадал регион Эмилия-Романья и некоторые части центральной Марки. Там из берегов вышли 23 реки и случились около 280 оползней, которые охватили 41 город. Пожарные провели около 2 тысяч спасательных операций. Причиной стали сильные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, не прекратятся в ближайшие дни.

Сейчас дороги на территории происшествия остаются заблокированными, в том числе и крупная автомагистраль A1, которая пострадала после схода оползня в Сассо-Маркони. Железнодорожное сообщение работает с перебоями, а ряд рейсов отменен.

В регионе объявлено чрезвычайное положение. Местные власти заявили о том, что ситуация критическая. Кроме того, из-за стихийного бедствия пришлось перенести этап гран-при «Формулы-1», который должен был состоятся на севере Италии.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий