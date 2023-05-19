Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может предоставить место для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что еще в самом начале спецоперации он сообщил обеим странам о готовности Венгрии предоставить место для мирных переговоров в любое время. Сийярто подчеркнул, что это предложение до сих пор в силе.

Министр также отметил, что Венгрия граничит с Украиной и платит высокую цену за конфликт, так как на Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой направляются на фронт и погибают.

Сийярто призвал к миру, отметив, что большинство людей хочет мира, но текущий европейский и транс-атлантический контекст не работает в эту сторону.