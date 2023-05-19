Названа главная тема саммита G7

«Одним из важнейших вопросов будет обсуждение ограничений против России. Есть разные предложения. Самые радикальные говорят о том, что надо прекратить весь экспорт западного сообщества с Российской Федерацией. Но более реалистичными выглядят те инициативы, которые связаны с возможностью обхода уже действующих санкций в настоящее время. В этом санкционном пакете, конечно же, будут присутствовать новые юридические лица — это является неотъемлемой частью любого санкционного пакета. Но главной здесь будет попытка создать условия, при которой обходить нынешние санкции будет крайне сложно, а тот, кто будет это делать, будет получать соответствующее наказание», — сказал политолог.