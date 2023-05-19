Венгрия готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

Венгрия готова предоставить площадку, на которой смогут провести переговоры Россия и Украина. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Он отметил, что его страна поддерживает граничит с Украиной и «платит высокую цену» за этот конфликт, поскольку на Украине проживает большая венгерская диаспора. Ее членов мобилизуют. Чтобы сохранить жизни, необходимо вернуть мир, считает Сийярто.