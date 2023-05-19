Politico: в США готовят для Украины корейский сценарий

Американские чиновники готовятся к превращению украинского кризиса в замороженный конфликт, который продлится много лет или даже десятилетий по примеру конфликта на Корейском полуострове. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, в администрации президента США Джо Байдена обсуждают сценарии долгосрочной заморозки конфликта, в том числе установку потенциальных границ, «которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не стали бы официальными границами».

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Politico подчеркивает, что обсуждения - хоть и предварительные - прошли в различных агентствах США и в Белом доме.

Это сценарий может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе и становится все более вероятным на фоне растущего в администрации США ощущения, что предстоящее украинское наступление не будет успешным, подчеркивает Politico.

По версии издания, замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победительницей и не заключается мирный договор, может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран, поддерживающих Украину.

Реализация такого сценария означала бы, что количество военных столкновений уменьшится, расходы на поддержку Киева упадут, а общественное внимание к конфликту ослабнет.

Один из американских чиновников заявил Politico, что планирование вариантов заморозки конфликта сейчас находится в центре внимания Белого дома, хотя в последние месяцы там и были сосредоточены на срочных и краткосрочных задачах.

Обсуждения находятся на ранних стадиях и официальные лица США подчеркивают, что конфликт будет оставаться горячим в течение довольно долгого времени, а администрация Байдена намерена предоставить Украине еще больше оружия и поддержки.

Однако даже предположение о планировании заморозки конфликта способно подорвать уверенность украинских лидеров в неизменной поддержке США.