На Украине подтвердили визит Зеленского на саммит G7

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подтвердил личное участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Японии, передает РИА Новости.

Ранее агентство Kyodo писало, что власти США и Японии подтвердили визит президента Украины Владимира Зеленского в Хиросиму, где проходит саммит Большой семерки.

«Там (на саммите. – «Газета.Ru») будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — сказал Данилов.

Саммит G7 открылся в пятницу, 19 мая, в Хиросиме. Внес примут участие лидеры Японии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Германии, а также главы Евросовета и Еврокомиссии.