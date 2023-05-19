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Секретарь СНБО Украины подтвердил личное участие Зеленского в саммите G7 в Японии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подтвердил личное участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Японии, передает РИА Новости.

На Украине подтвердили визит Зеленского на саммит G7
© globallookpress.com

Ранее агентство Kyodo писало, что власти США и Японии подтвердили визит президента Украины Владимира Зеленского в Хиросиму, где проходит саммит Большой семерки.

«Там (на саммите. – «Газета.Ru») будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — сказал Данилов.

Саммит G7 открылся в пятницу, 19 мая, в Хиросиме. Внес примут участие лидеры Японии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Германии, а также главы Евросовета и Еврокомиссии.

Также Зеленский запросил проведение мирного саммита в ходе встреч лидеров стран G7 в Хиросиме по урегулированию конфликта для продвижения своего «мирного плана» из 10 пунктов.

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