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Нью-Йорк в США начал тонуть из-за веса небоскребов

Вес небоскребов в Нью-Йорке стал уже настолько внушительным, что он приводит к погружению города фактически под воду. О том, что этот известный на весь мир город начал тонуть, рассказали ученые Геологической службы США.

Нью-Йорк в США начал тонуть из-за веса небоскребов
© Unsplash

В целом на территории города построено порядка миллиона зданий. Общий их вес достигает примерно 770 миллионов. Из-за такой нагрузки город начал оседать, каждый год этот процесс составляет порядка 1-2 миллиметров.

Ученые говорят, что с виду эти цифры кажутся небольшими, однако город все больше становится уязвимым перед стихией. Особенно риску подвержены Бруклин, Куинс и Нижний Манхэттен.

— Перед Нью-Йорком стоят серьезные проблемы, связанные с опасностью наводнений. Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем по миру вдоль атлантического побережья Северной Америки, — добавил автор исследования, геолог Том Парсонс.

Наводнения грозят не только жителям, но и для самих постоек. Бетон при этом может ослабиться. Однако когда здания еще строятся, застройщики чаще всего об этом не думают и не вносят данную особенность в проектировку зданий, говорится в исследовании.

В Санкт-Петербурге начал тонуть ресторан на Неве «Серебряный кит». Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в администрации Невского района. Предположительно, причиной инцидента могла стать течь в корпусе судна.

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