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Пассажирами первого рейса Москва-Тбилиси станут грузинские делегаты

На первом рейсе в Тбилиси из Москвы отправится грузинская делегация во главе с Мерабом Чикашвили, председателем общественной организации «Солидарность во имя мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Пассажирами первого рейса Москва-Тбилиси станут грузинские делегаты
© globallookpress.com

Агентство подчеркивает, что организация Чикашвили вела диалог о возобновлении авиасообщения с 2022 года.

«От моего лица, от лица моей организации, от лица большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что подписал этот указ и одобрил нашу просьбу. Надо сказать, самое главное, что это была просьба народа и мы хорошо знаем, все хорошо знают значимость этой подписи», - заявил Чикашвили.

10 мая Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

В Минэкономики Грузии заявили, что Тбилиси разрешит прямые рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний. Позже стало известно, что власти Грузии выдали российскому перевозчику «Азимут» разрешение на полеты в страну. Его первый рейс из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая.

Грузинская Georgian Airways также сможет летать в Москву - с 20 мая компания планирует выполнять семь рейсов в неделю.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей «провокацией», а грузинское оппозиционное движение «Дроа» пообещало встретить первый рейс из РФ протестами.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что решение Тбилиси восстановить авиасообщение с РФ «вызывает опасения за европейский путь Грузии».

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