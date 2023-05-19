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Посол Украины Пристайко предупредил об «ужасной цене» контрнаступления ВСУ

Планируемое контрнаступление ВСУ приведет к большим потерям среди украинских бойцов. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

— Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна. На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибло или пропало без вести, — отметил он.

По словам дипломата, западные страны ожидают слишком многого от контрнаступления ВСУ, тем самым оказывая давление на украинских военных. Однако сами украинцы понимают, насколько будет тяжело сражаться со страной, которая значительно больше Украины, заключил Пристайко в интервью телеканалу ITV.

По мнению бывшего разведчика Вооруженных сил США Тони Шаффера, войска Украины могут продержаться только до лета. Властям страны необходимо сесть за стол переговоров не позже июля. Он отметил, что украинские войска ежедневно тратят большое количество снарядов и в конечном итоге они закончатся, а ВСУ уже не смогут обеспечить защиту страны.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

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