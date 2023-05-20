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Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 7,4 в США

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщили в Геологической службе Соединенных Штатов.

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 7,4 в США
© depositphotos.com

Сейсмологи отмечают, что эпицентр землетрясения находился в 415 км от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 км, угрозы цунами нет, передает РИА «Новости».

В данный момент уточняется информация о возможном ущербе и пострадавших.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в американском штате Калифорния.

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