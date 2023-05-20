Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 7,4 в США

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии , сообщили в Геологической службе Соединенных Штатов .

Сейсмологи отмечают, что эпицентр землетрясения находился в 415 км от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 км, угрозы цунами нет, передает РИА «Новости».