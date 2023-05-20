Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 7,4 в США
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщили в Геологической службе Соединенных Штатов.
Сейсмологи отмечают, что эпицентр землетрясения находился в 415 км от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 км, угрозы цунами нет, передает РИА «Новости».
В данный момент уточняется информация о возможном ущербе и пострадавших.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в американском штате Калифорния.