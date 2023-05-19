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В Тайване предупредили о немыслимой цене за помощь США

Бывший министр обороны Фэн Шикуань заявил, что Тайваню придется заплатить немыслимую цену за бесплатную военную помощь США. Об этом пишет South China Morning Post.

В Тайване предупредили о немыслимой цене за помощь США
©  Ann Wang / Reuters

При этом Шикуань отказался ответить, какой именно будет за цена за помощь. Отвечая на вопрос о возможной войне, экс-министр сказал: «Я уверен, что мы не будем настолько глупы и что будет какой-то выбор».

Ранее стало известно, что США предоставят дополнительную помощь Тайваню. Американский министр обороны Ллойд Остин уточнил, что решение будет принято в соответствии с президентскими полномочиями по выводу войск (PDA), которые в прошлом году согласовал Конгресс.

Власти Тайваня сообщали, что обсуждают с США бесплатные поставки оружия на 500 миллионов долларов. Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн отметил, что Вашингтон намерен отправить дополнительное вооружение Тайваню на безвозмездной основе — взамен продаваемой техники, сроки поставок которой пришлось перенести.

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