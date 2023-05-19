Японский волонтер рассказал о кражах на Украине

Переехавший из Японии в Харьков волонтер Фуминори Цучико рассказал о краже вещей из посылок на местной почте, своей историей он поделился в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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По словам добровольца, он оказался в «жалкой реальности» Украины. Японец уточнил, что ему отправили посылку из Берлина, но она была вскрыта, а содержимое — исчезло. «Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины», — подчеркнул он.

Цучико добавил, что в 2023 году сталкивается с такой ситуацией в третий раз. Ранее на местной почте украли вещи из двух его посылок из Японии, были похищены фонарики, лампочки и даже детская одежда. В почтовом отделении объяснили волонтеру, что отследить, где произошла кража, невозможно.