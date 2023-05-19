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В Пентагоне призвали Индию совместно производить двигатели для укрепления связей

В Пентагоне призвали Индию совместно производить двигатели для укрепления связей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

В Пентагоне призвали Индию совместно производить двигатели для укрепления связей
© Shutterstock

"На встрече заместитель министра Хикс назвала предложения о совместном производстве реактивных двигателей, дальнобойной артиллерии и машин пехоты в рамках "Инициативы по критическим и новым технологиям" беспрецедентными возможностями по укреплению связей между оборонными секторами США и Индии", - указано в сообщении.

Заявление вышло в день встречи первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс и государственного министра обороны Индии Гиридхара Арамане. Подробности о сотрудничестве, которое США предлагает Индии, в документе не указаны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие на саммите G7 в Японии дружественных Российской Федерации стран не вызывает опасений Кремля. При этом он отметил, что такие отношения "никоим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной".

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