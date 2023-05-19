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Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой

Москва и Кабула не могут расширять и углублять свое экономическое сотрудничество из-за Вашингтона, при этом жители Афганистана критически нуждаются в налаживании этой связи. Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в кулуарах саммита «Россия — Исламский мир», пишет РИА Новости.

Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой
© ТАСС

Он указал, что ряд санкций и ограничений, введенных Западом после начала боевых действий на Украине в отношении РФ, препятствует сотрудничеству Москвы и Кабулы. Также негативную роль играют ограничения в отношении Афганистана в области перевода денег.

Азизи подчеркнул, что народ Афганистана находится в бедственном положении, поэтому для них Запад должен сделать исключение, которое позволило бы стране наладить сотрудничество с Россией.

Агентство напоминает, что международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проводится в столице Татарстана с 2009 года. Это площадка для укрепления научно-технических, культурных, торгово-экономических и социальных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Президент РФ издал указ, согласно которому с этого года форум получил федеральный статус.

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