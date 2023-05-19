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Глава Евросовета заявил, что ЕС будет пытаться "закрыть лазейки" в санкциях против России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз будет пытаться "закрыть лазейки" в санкциях против России, сообщает ТАСС.

Глава Евросовета заявил, что ЕС будет пытаться "закрыть лазейки" в санкциях против РФ
© Global Look Press

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы закрыть лазейки [в санкционном режиме] и продолжать отрезать Россию от жизненно важных поставок", - заявил Мишель на пресс-конференции перед саммитом "Большой семерки" в Хиросиме.

Он добавил, что со стороны Европейского союза будет продолжаться постоянная "военная, политическая, гуманитарная и финансовая" поддержка Украины.

Ранее стало известно, что Европейский Союз рассчитывает, что незападные страны поддержат санкции G7 против российских алмазов - в частности, инициативу по "отслеживанию" происхождения камней. Данная мера будет обсуждаться на встрече "Большой семерки" в Хиросиме.

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