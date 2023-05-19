В США не исключают, что Украина намеренно занижает ожидания от наступления

Киев пытается преуменьшить важность будущего контрнаступления, чтобы подготовить западные страны к своему возможному поражению. Такое мнение выразил профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

Ранее глава Миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко пояснила, что одно контрнаступление не может перевернуть ход военных действий, и призвала Запад не давить на власти Киева.

«Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал», — отметил Марк Кац.

Профессор пояснил, что власти Киева намеренно пытаются снизить ожидания западных союзников от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не вызвать у них необоснованных ожиданий. Этим они обеспечивают себе дальнейшую поддержку в случае любых, даже незначительных достижений армии Украины по итогу наступления.