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В США не исключают, что Украина намеренно занижает ожидания от наступления

Киев пытается преуменьшить важность будущего контрнаступления, чтобы подготовить западные страны к своему возможному поражению. Такое мнение выразил профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

В США не исключают, что Украина намеренно занижает ожидания от наступления
© ТАСС

Ранее глава Миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко пояснила, что одно контрнаступление не может перевернуть ход военных действий, и призвала Запад не давить на власти Киева.

«Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал», — отметил Марк Кац.

Профессор пояснил, что власти Киева намеренно пытаются снизить ожидания западных союзников от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не вызвать у них необоснованных ожиданий. Этим они обеспечивают себе дальнейшую поддержку в случае любых, даже незначительных достижений армии Украины по итогу наступления.

Агентство напоминает, что Киев неоднократно анонсировал контрнаступление ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что оно начнется в ближайшее время. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминал, что российская сторона следит за высказываниями на этот счет и учитывает их при планировании.

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