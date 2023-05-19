Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества

Россия и Куба подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в публикации, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас встретились в Гаване на 20-ом заседании межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны в ходе переговоров подписали ряд соглашений, цель которых — укрепить всестороннее взаимодействие Кубы и России, подчеркнул Чернышенко. Среди подписанных документов — меморандум о сотрудничестве в области строительства. Документ называет приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества двух стран в области строительства: модернизацию предприятий и заводов по производству строительных материалов на Кубе, организацию поставок оборудования и материалов на Кубу, подготовку кадров.