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Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества

Россия и Куба подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств. Об этом пишет РИА Новости.

Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества
© РИА Новости

Как говорится в публикации, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас встретились в Гаване на 20-ом заседании межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны в ходе переговоров подписали ряд соглашений, цель которых — укрепить всестороннее взаимодействие Кубы и России, подчеркнул Чернышенко. Среди подписанных документов — меморандум о сотрудничестве в области строительства. Документ называет приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества двух стран в области строительства: модернизацию предприятий и заводов по производству строительных материалов на Кубе, организацию поставок оборудования и материалов на Кубу, подготовку кадров.

Также подписано соглашение о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций, меморандум в сфере энергетики и меморандум о сотрудничестве в области карантина растений.

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