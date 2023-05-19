Зампостпреда Китая при ООН раскритиковал постоянную поставку оружия Киеву

«Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны», — сказал он, добавив, что подобные действия со стороны Запада только увеличат потери среди мирных граждан Украины, заставят больше людей спасаться бегством из охваченных войной территорий и усложнят начало мирного урегулирования ситуации. Надежда на дипломатический исход будет «более призрачной», подчеркнул Гэн Шуан.