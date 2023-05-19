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Зампостпреда Китая при ООН раскритиковал постоянную поставку оружия Киеву

Постоянная поставка западного оружия на Украину ведет лишь к эскалации конфликта и уменьшает шансы дипломатического урегулирования ситуации. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Зампостпреда Китая при ООН раскритиковал постоянную поставку оружия Киеву
© ТАСС

«Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны», — сказал он, добавив, что подобные действия со стороны Запада только увеличат потери среди мирных граждан Украины, заставят больше людей спасаться бегством из охваченных войной территорий и усложнят начало мирного урегулирования ситуации. Надежда на дипломатический исход будет «более призрачной», подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею отправить в помощь Киеву дальнобойное оружие. Он отметил, что Россия может наносить удары на большом расстоянии, поэтому Украине необходимо предоставить такую же возможность.

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