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В ООН сообщили о гибели более 8 тыс. гражданских лиц в ходе конфликта на Украине

Конфликт на Украине с февраля 2022 года привел к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, свыше 14,9 тысячи получили ранения. Об этом сообщил в четверг на заседании Совета Безопасности заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо.

В ООН сообщили о гибели более 8 тыс. гражданских лиц в ходе конфликта на Украине
© ТАСС

"С 24 февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало 23 821 гражданскую жертву на Украине: 8 836 убитых и 14 985 раненых. Действительные цифры, вероятно, гораздо выше. К большинству смертей и ранений среди гражданских лиц приводят использование взрывного оружия с широкой зоной поражения, в том числе тяжелой артиллерии, систем залпового огня и ракет, а также авиаудары", - сказал он.

Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием.

При этом только в четверг, по данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские силовики выпустили в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города, а также его пригородов Александровка, Еленовка и Старомихайловка 44 снаряда калибра 152 и 155 мм и 10 ракет из реактивных систем залпового огня. Повреждения в результате получили четыре дома в частном секторе и четыре многоквартирных жилых дома, здание больницы и частные автомобили, отметил Кулемзин. В соседней Горловке в результате украинских обстрелов один человек погиб, трое получили ранения.

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