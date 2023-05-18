Британия изучит законность передачи Киеву замороженных средств России

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти рассказал, что в настоящее время Лондон вместе со своими союзниками изучают на предмет соответствия национальным законодательствам возможность передачи Киеву российских средств, которые были ранее заморожены, сообщает ТАСС.

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«Мы продолжаем работать [с партнерами] по Группе семи и делимся экспертными оценками и опытом по вопросу возможных действий в отношении связанных с Россией конфискованных активов в Великобритании», — заявил он, отметив, что эти средства планируют передать Украине в качестве финансовой помощи для восстановления страны.

По его словам, помимо Британии ряд стран также заморозил российские активы и намерен найти возможность передать финансы Киеву законным путем. Замглавы МИД добавил, что у Москвы не будет доступа к своим средствам до момента восстановления территориальной целостности Украины.