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Глава Приднестровья оценил возможность проявления ВСУ прямой агрессии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что не наблюдает признаков возможной агрессии со стороны ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Глава Приднестровья оценил возможность проявления ВСУ прямой агрессии
© Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики

Такой комментарий Красносельский дал на фоне слухов о возможной подготовке Украиной провокации в отношении Тирасполя.

«Скопления живой силы и техники со стороны подразделений ВСУ тоже не наблюдается в том объеме, который необходим для, скажем так, прямой агрессии», – заявил он.

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При этом Красносельский всё же не стал полностью исключать возможность провокации или террористических актов.

Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил, что Украина и Молдова планируют совершить акт агрессии в отношении Тирасполя.

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