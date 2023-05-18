$80.04-0.7386.50-1.08

Дешевое пиво в Британии назвали преимуществом Brexit

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оценил последствия выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом он высказался в беседе с Guardian.

Дешевое пиво в Британии назвали преимуществом Brexit
© Lenta.ru

Сунак рассказал, что в результате Brexit власти Британии снизили НДС на товары санитарно-гигиенического значения, а также изменили пошлины на алкоголь. Так, он назвал дешевое пиво в пабах позитивным результатом этого решения.

«Это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже продемонстрировал», — отметил премьер.

Политик также отметил, что благодаря выходу из ЕС появились «свободные порты» — зоны свободной торговли с низкими пошлинами. По его словам, в стране увеличивается экономический оптимизм, а также растет доверие потребителей, повышаются оценки экономического роста.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Весной 2017-го прошел формальный запуск процедуры Brexit. Официально Великобритания перестала быть членом Европейского союза 1 февраля 2020 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий