Глава Приднестровья оценил возможность проявления ВСУ прямой агрессии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на фоне информации о подготовке Киевом вооруженной провокации в отношении Тирасполя оценил возможность проявления Вооруженными силами Украины (ВСУ) прямой агрессии. По его словам, в настоящее время на границе нет скоплений живой силы и техники украинских военных, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

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«Скопления живой силы и техники со стороны подразделений ВСУ тоже не наблюдается в том объеме, который необходим для, скажем так, прямой агрессии», — заявил он.

При этом Красносельский допустил возможность разного рода провокаций, диверсий или террористических актов.