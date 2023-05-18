Додону продлили меру пресечения по делу о взятке
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры продлили ему меру пресечения по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ведущий мое дело прокурор Петр Ярмалюк добился продления ограничений в отношении меня. Подчеркну, что это решение было вынесено коллегией судей низших инстанций, временно переведённых в Высшую судебную палату по непрозрачной процедуре и в отсутствие объективных правовых критериев», – заявил он.
Додон также добавил, что большинство граждан Молдавии разочаровались в правлении Майи Санду.
«Как раз 24 мая, в день рождения Санду, исполнится год с начала юридического произвола, заказанного в отношении меня и моей семьи неформальным лидером правящей партии Действие и солидарность. Все проведённые в этот период опросы общественного мнения показывают, что за это время граждане ещё больше утратили доверие к судебной власти, а мои дела они считают политическим заказом. Но эта картина, к сожалению, скрыта от глаз европейцев, которые до сих пор верят рассказам Майи Санду о "молдавской демократии – самой демократичной в мире», – добавил бывший президент.
Напомним, что в октябре 2022 года началось слушание уголовного дела против бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Согласно версии обвинения, Додон получил взятку размером до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии и олигарха Владимира Плахотнюка. Сам Додон свою вину полностью отрицает. По его словам, дело было сфабриковано по политическим мотивам.