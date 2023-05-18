Додону продлили меру пресечения по делу о взятке

«Как раз 24 мая, в день рождения Санду, исполнится год с начала юридического произвола, заказанного в отношении меня и моей семьи неформальным лидером правящей партии Действие и солидарность. Все проведённые в этот период опросы общественного мнения показывают, что за это время граждане ещё больше утратили доверие к судебной власти, а мои дела они считают политическим заказом. Но эта картина, к сожалению, скрыта от глаз европейцев, которые до сих пор верят рассказам Майи Санду о "молдавской демократии – самой демократичной в мире», – добавил бывший президент.