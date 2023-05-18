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Лидер правящей партии Грузии объяснил нежелание выпускать президента страны в ЕС

Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии «Грузинская мечта», рассказал, что запрет на поездку президента Грузии Саломе Зурабишвили в Евросоюз введен потому, что правительство опасается негативных последствий для республики от ее выступления в Европарламенте. Об этом пишет РБК.

Правящая партия Грузии объяснила нежелание выпускать президента за рубеж
© РИА Новости

Кобахидзе отметил, что правительство, согласно Конституции, имеет право наложить вето на те или иные действия президента, в частности, может запретить отправиться с визитом в другую страну.

Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией визового режима для грузин

По его словам, кабмин опасается, что поездка Зурабишвили в ЕС негативно отразится на усилиях республики по получению статуса кандидата в организацию.

На фоне этого, уточнил Кобахидзе, правительство считает необходимым не допустить президента республики на «широкую арену» и лишить ее возможности сделать дискредитирующие заявления.

Ранее политик сообщил, на фоне сообщений о разрешении прямых рейсов между Россией и Грузией, что не допустит ксенофобии в отношении российских туристов.

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