По всей Украины звучит воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, следует из данных карты официального ресурса по оповещению населения.
На карте видно, что каждый украинский регион подсвечен красным, что говорит об объявлении воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что под обстрел попал частный жилой дом в селе Циркуны.
До этого стало известно, что в Одессе ракетным ударом был разрушен промышленный объект. Отмечается, что «атака происходила с использованием разных ракет с разных направлений» и что большинство из них уничтожили системы противовоздушной обороны.
В октябре 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.