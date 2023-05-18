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По всей Украины звучит воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, следует из данных карты официального ресурса по оповещению населения.

По всей Украины звучит воздушная тревога
© Газета.Ru

На карте видно, что каждый украинский регион подсвечен красным, что говорит об объявлении воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что под обстрел попал частный жилой дом в селе Циркуны.

До этого стало известно, что в Одессе ракетным ударом был разрушен промышленный объект. Отмечается, что «атака происходила с использованием разных ракет с разных направлений» и что большинство из них уничтожили системы противовоздушной обороны.

В октябре 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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