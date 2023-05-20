В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 20 мая в нескольких регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Речь идёт о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Также сирены звучат в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее воздушную тревогу объявляли в двух областях Украины.