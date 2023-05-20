В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога была объявлена в ночь на 20 мая в нескольких регионах Украины.
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
Речь идёт о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Также сирены звучат в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Ранее воздушную тревогу объявляли в двух областях Украины.
Также сообщалось, что украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.