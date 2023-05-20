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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 20 мая в нескольких регионах Украины.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
© globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Речь идёт о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Также сирены звучат в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее воздушную тревогу объявляли в двух областях Украины.

Также сообщалось, что украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

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