В ООН прокомментировали угрозы Подоляка в адрес россиян
ООН призывает участников военных конфликтов избегать высказываний, которые способствуют эскалации боевых действий, а не их прекращению, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ненавидит Россию и пообещал повсеместно преследовать РФ, вредить державе и ее гражданам как юридически, так и физически.
Журналисты во время брифинга обратились к Хаку с просьбой прокомментировать слова украинского чиновника.
Представитель ООН пояснил, что участники военных конфликтов постоянно позволяют себе резкие высказывания. Он добавил, что организация не комментирует подобные заявления.
Хак заметил, что в таких случаях ООН советует сторонам конфликта исключить риторику, которая не способствует его завершению.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя спросил на заседании организации о том, почему видные западные общественные деятели молчат по поводу жестких высказываний украинских чиновников.