В ООН прокомментировали угрозы Подоляка в адрес россиян

ООН призывает участников военных конфликтов избегать высказываний, которые способствуют эскалации боевых действий, а не их прекращению, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ненавидит Россию и пообещал повсеместно преследовать РФ, вредить державе и ее гражданам как юридически, так и физически.

Журналисты во время брифинга обратились к Хаку с просьбой прокомментировать слова украинского чиновника.

Представитель ООН пояснил, что участники военных конфликтов постоянно позволяют себе резкие высказывания. Он добавил, что организация не комментирует подобные заявления.

Хак заметил, что в таких случаях ООН советует сторонам конфликта исключить риторику, которая не способствует его завершению.