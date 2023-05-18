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В ООН прокомментировали угрозы Подоляка в адрес россиян

ООН призывает участников военных конфликтов избегать высказываний, которые способствуют эскалации боевых действий, а не их прекращению, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет РИА «Новости».

В ООН прокомментировали угрозы Подоляка в адрес россиян
© globallookpress.com

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ненавидит Россию и пообещал повсеместно преследовать РФ, вредить державе и ее гражданам как юридически, так и физически.

Журналисты во время брифинга обратились к Хаку с просьбой прокомментировать слова украинского чиновника.

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Представитель ООН пояснил, что участники военных конфликтов постоянно позволяют себе резкие высказывания. Он добавил, что организация не комментирует подобные заявления.

Хак заметил, что в таких случаях ООН советует сторонам конфликта исключить риторику, которая не способствует его завершению.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя спросил на заседании организации о том, почему видные западные общественные деятели молчат по поводу жестких высказываний украинских чиновников.

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