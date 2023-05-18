Член Конгресса потребовал от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине

Член Палаты представителей республиканец от штата Огайо Уоррен Дэвидсон направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием четко прояснить задачи США на Украине до выделения Конгрессом новой финансовой помощи. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на текст обращения.

В письме Дэвидсон указал, что американские чиновники и госдепартамент предлагали много различных теорий касательно участия США в событиях на Украине. В частности, по его словам, одна из точек зрения предполагает, что Вашингтон стремится обеспечить мирное разрешение текущего конфликта на Украине и предотвратить ее распространение на страны-члены НАТО. Еще одна теория заключается в стремлении США «нивелировать все военное присутствие России на Украине, в том числе в Крыму».

На фоне этого Дэвидсон призвал Блинкена «прояснить» соответствуют ли эти утверждения реальным целям Вашингтона или есть «иные задачи». Он отметил, что граждане США и Конгресс все более «скептически» относятся к участию страны в событиях на Украине, поскольку не могут получить ясных ответов от администрации президента Джо Байдена.