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Член Конгресса потребовал от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине

Член Палаты представителей республиканец от штата Огайо Уоррен Дэвидсон направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием четко прояснить задачи США на Украине до выделения Конгрессом новой финансовой помощи. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на текст обращения.

Член Конгресса потребовал от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине
© globallookpress.com

В письме Дэвидсон указал, что американские чиновники и госдепартамент предлагали много различных теорий касательно участия США в событиях на Украине. В частности, по его словам, одна из точек зрения предполагает, что Вашингтон стремится обеспечить мирное разрешение текущего конфликта на Украине и предотвратить ее распространение на страны-члены НАТО. Еще одна теория заключается в стремлении США «нивелировать все военное присутствие России на Украине, в том числе в Крыму».

На фоне этого Дэвидсон призвал Блинкена «прояснить» соответствуют ли эти утверждения реальным целям Вашингтона или есть «иные задачи». Он отметил, что граждане США и Конгресс все более «скептически» относятся к участию страны в событиях на Украине, поскольку не могут получить ясных ответов от администрации президента Джо Байдена.

Таким образом, по словам Дэвидсона, Конгресс больше не может «принимать обоснованные политические решения или требовать от исполнительной власти отчета о достижении этой миссии» без четко поставленной цели со стороны Белого дома. Он подчеркнул, что администрация Белого дома уже «слишком долго действует в слепую».

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