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США заинтересовались в сближении с Сербией

Советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Белый дом заинтересован в сближении с Сербией. Об этом сообщает РИА «Новости».

США заинтересовались в сближении с Сербией
© ТАСС

Такое заявление Шолле сделал во время слушаний в сенате. По его словам, США также интересует уменьшение влияния на Сербию России.

«В наших интересах сделать так, чтобы Сербия сблизилась с США, и исключить российскую коррупцию», – заявил он.

Шолле также добавил, что США сотрудничают с Евросоюзом, чтобы обеспечить расширение европейского альянса за счет стран Западных Балкан. При этом он подчеркнул, что страны Западных Балкан также должны принять определённые реформы, чтобы соответствовать условиям членства в Евросоюзе. Кроме того, Шолле отметил, что будущее Западных Балкан «является приоритетом для США», а зависимость региона от энергоносителей из России, напротив, представляет собой большую проблему для Вашингтона.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил рост экономического сотрудничества между Белградом и Вашингтоном.

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