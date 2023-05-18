США заинтересовались в сближении с Сербией

Такое заявление Шолле сделал во время слушаний в сенате. По его словам, США также интересует уменьшение влияния на Сербию России.

Шолле также добавил, что США сотрудничают с Евросоюзом, чтобы обеспечить расширение европейского альянса за счет стран Западных Балкан. При этом он подчеркнул, что страны Западных Балкан также должны принять определённые реформы, чтобы соответствовать условиям членства в Евросоюзе. Кроме того, Шолле отметил, что будущее Западных Балкан «является приоритетом для США», а зависимость региона от энергоносителей из России, напротив, представляет собой большую проблему для Вашингтона.