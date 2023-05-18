США заинтересовались в сближении с Сербией
Советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Белый дом заинтересован в сближении с Сербией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Шолле сделал во время слушаний в сенате. По его словам, США также интересует уменьшение влияния на Сербию России.
«В наших интересах сделать так, чтобы Сербия сблизилась с США, и исключить российскую коррупцию», – заявил он.
Шолле также добавил, что США сотрудничают с Евросоюзом, чтобы обеспечить расширение европейского альянса за счет стран Западных Балкан. При этом он подчеркнул, что страны Западных Балкан также должны принять определённые реформы, чтобы соответствовать условиям членства в Евросоюзе. Кроме того, Шолле отметил, что будущее Западных Балкан «является приоритетом для США», а зависимость региона от энергоносителей из России, напротив, представляет собой большую проблему для Вашингтона.
Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил рост экономического сотрудничества между Белградом и Вашингтоном.