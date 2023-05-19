Пентагон объяснил завышение стоимости отправленной Украине военной помощи

© US Joint Staff / Globallookpress.com

Стоимость отправленной из США в Киев военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

Как объяснила пресс-секретарь американского военного ведомства, министерство обнаружило путаницу в оценке. По ее словам, в некоторых графах использовалось «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость». В министерстве добавили, что это привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США.

Сингх отметила, что этот факт не повлиял на поддержку Вашингтоном Киева или способность предоставлять оборудование.