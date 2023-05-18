В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ
Мощный взрыв в Хмельницком мог произойти на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось новое оружие для контрнаступления. Об этом сообщает обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.
Он указал на последние спутниковые снимки, отметив, что склад боеприпасов и взрывчатки ВСУ к западу от города «буквально стерт с лица Земли». Масштабы разрушений объекта журналист назвал впечатляющими: по его словам, хранилище имело ширину в 0,8 километра.
Утром 18 мая в Хмельницкой областной военной администрации сообщали о серии взрывов в регионе, в результате которой был поврежден инфраструктурный объект. Позднее в Министерстве энергетики Украины заявили, что из-за повреждения энергоинфраструктуры более 20 населенных пунктов в ряде областей республики остались без света.