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В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ

Мощный взрыв в Хмельницком мог произойти на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось новое оружие для контрнаступления. Об этом сообщает обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.

В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ
© Кадр с камеры видеонаблюдения, на который мог попасть взрыв в Хмельницком

Он указал на последние спутниковые снимки, отметив, что склад боеприпасов и взрывчатки ВСУ к западу от города «буквально стерт с лица Земли». Масштабы разрушений объекта журналист назвал впечатляющими: по его словам, хранилище имело ширину в 0,8 километра.

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Утром 18 мая в Хмельницкой областной военной администрации сообщали о серии взрывов в регионе, в результате которой был поврежден инфраструктурный объект. Позднее в Министерстве энергетики Украины заявили, что из-за повреждения энергоинфраструктуры более 20 населенных пунктов в ряде областей республики остались без света.

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