В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ

Мощный взрыв в Хмельницком мог произойти на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось новое оружие для контрнаступления. Об этом сообщает обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.

© Кадр с камеры видеонаблюдения, на который мог попасть взрыв в Хмельницком

Он указал на последние спутниковые снимки, отметив, что склад боеприпасов и взрывчатки ВСУ к западу от города «буквально стерт с лица Земли». Масштабы разрушений объекта журналист назвал впечатляющими: по его словам, хранилище имело ширину в 0,8 километра.