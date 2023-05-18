В США заявили о намерении внести в конгресс проект об импичменте Байдену

«С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте", который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, президента США Джо Байдена», — сказала Грин.