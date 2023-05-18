В США заявили о намерении внести в конгресс проект об импичменте Байдену
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести на рассмотрение конгресса законопроект о вынесении импичмента президенту Джо Байдену. Его слова приводит «РИА Новости».
«С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте", который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, президента США Джо Байдена», — сказала Грин.
Она уверена, что действующий американский глава «сознательно подвергает угрозе» нацбезопасность Соединенных Штатов, не обеспечивая должным образом соблюдение норм иммиграционного законодательства и защиту границы с Мексикой. По словам Грин, результатом этой политики стало «вторжение» в США примерно шести миллионов мигрантов из 170 стран.
В заключение она подчеркнула, что «Байден явно нарушил свой конституционный долг, и он является прямой угрозой для нашей нацбезопасности».