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В США заявили о намерении внести в конгресс проект об импичменте Байдену

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести на рассмотрение конгресса законопроект о вынесении импичмента президенту Джо Байдену. Его слова приводит «РИА Новости».

В США заявили о намерении внести в конгресс проект об импичменте Байдену
© globallookpress.com

«С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте", который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, президента США Джо Байдена», — сказала Грин.

Она уверена, что действующий американский глава «сознательно подвергает угрозе» нацбезопасность Соединенных Штатов, не обеспечивая должным образом соблюдение норм иммиграционного законодательства и защиту границы с Мексикой. По словам Грин, результатом этой политики стало «вторжение» в США примерно шести миллионов мигрантов из 170 стран.

В заключение она подчеркнула, что «Байден явно нарушил свой конституционный долг, и он является прямой угрозой для нашей нацбезопасности».

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