Байден назвал премьер-министра Японии президентом

Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом. Так он обратился к нему в начале двусторонней встречи, которая состоялась в четверг в преддверии саммита Группы семи (G7).

"Господин президент, рад видеть вас снова в вашем родном городе", - сказал он.

Переводчица японского общественного телевидения во время трансляции начала встречи не стала переводить эту часть вступительного слова Байдена на японский.

Должности президента в Японии нет.

Мировые СМИ регулярно обращают внимание на оговорки Байдена, которому в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Например, он не раз называл президентом Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента США. Словесные ляпы главы государства в США шутливо именуют "байденизмы", республиканцы нередко используют их в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.