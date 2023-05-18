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В Беларуси заявили что Запад хочет помешать интеграции постсоветских стран

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что страны Запада хотят помешать интеграции постсоветских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Беларуси заявили что Запад хочет помешать интеграции постсоветских стран
© ТАСС

Такое заявление Вольфович сделал во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.

«Под ударом находятся интеграционные связи на постсоветском пространстве, в том числе в рамках ОДКБ. Нас пытаются растащить по национальным квартирам», – заявил он.

Вольфович добавил, что Запад для этих целей использует «инструменты мягкой силы», а также «альтернативные двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества».

«К чему эти сделки приводят, мы все прекрасно видим. И что может произойти, знаем», – подытожил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в превращении ООН и ОБСЕ в институты давления и конфронтации.

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