В Беларуси заявили что Запад хочет помешать интеграции постсоветских стран
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что страны Запада хотят помешать интеграции постсоветских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Вольфович сделал во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.
«Под ударом находятся интеграционные связи на постсоветском пространстве, в том числе в рамках ОДКБ. Нас пытаются растащить по национальным квартирам», – заявил он.
Вольфович добавил, что Запад для этих целей использует «инструменты мягкой силы», а также «альтернативные двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества».
«К чему эти сделки приводят, мы все прекрасно видим. И что может произойти, знаем», – подытожил он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в превращении ООН и ОБСЕ в институты давления и конфронтации.